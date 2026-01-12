ULTIME NEWS

È arrivata anche a voi? Attenzione: tentativo di truffa in corso a nome del Ministero della Salute! L’avviso

12 Gennaio 2026

Attenzione: tentativo di truffa in corso.

Come da avviso del Ministero della Salute, si apprende:

“Stanno circolando false email sul rinnovo della tessera sanitaria, inviate indebitamente a nome del Ministero della Salute.

Le email fraudolente invitano l’utente a cliccare su un link per procedere al presunto rinnovo della tessera sanitaria.

Il link rimanda a un falso sito web, graficamente simile alle piattaforme istituzionali, all’interno del quale viene richiesto di compilare un modulo con numerosi dati personali e sensibili.

I dati raccolti possono essere utilizzati per scopi illeciti.

Cosa fare:

  • NON cliccare sui link;
  • NON inserire dati personali o finanziari;
  • CANCELLARE immediatamente il messaggio.

Per informazioni corrette fare riferimento al sito del Ministero della Salute”.