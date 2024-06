E’ ufficiale! Arriva il “Lucania Express”, nuovo collegamento tra Bari e Potenza. Ecco corse e orari

Parte da luglio il “Lucania Express”, il primo collegamento diretto del Regionale di Trenitalia (Società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS) tra Potenza e Bari.

Il servizio sarà effettuato con un treno Pop, il primo degli 8 previsti in consegna entro il 2026, nell’ambito del contratto di servizio con Regione Basilicata.

Dal prossimo 1° luglio e fino al 14 dicembre, in accordo con la Regione Basilicata e in via sperimentale, sarà disponibile il nuovo collegamento, con andata da Potenza verso Bari al mattino e ritorno da Bari per Potenza in serata, con fermate intermedie nelle stazioni di Grassano, Ferrandina Scalo-Matera, Metaponto e Gioia del Colle.

Nel dettaglio, ecco le corse:

partenza da Potenza Centrale alle 6.06 per raggiungere Bari Centrale alle 8.51;

partenza da Bari Centrale alle 19.09 per arrivare a Potenza alle 21.54 (dal 1° luglio al 14 settembre);

partenza da Bari Centrale alle 18.14 per giungere a Potenza alle 20.59 (dal 15 settembre al 14 dicembre).

Gli oltre 500 posti complessivi, insieme ai 12 posti per la bici a disposizione, consentiranno ai viaggiatori lucani di raggiungere comodamente Bari durante i giorni feriali, intensificando i collegamenti tra i capoluoghi di regione di Basilicata e Puglia.

Le corse del Lucania Express sono già disponibili sui canali di Trenitalia.