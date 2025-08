Festa Patronale a San Severino Lucano tra tradizioni religiose e musica di Pierdavide Carone! I dettagli

Il 1° e 2 Agosto, i cittadini di San Severino Lucano ed i turisti presenti, hanno vissuto due giorni di grande festa e preghiera.

Come ogni anno, nel piccolo paese, il 1 Agosto, nel pomeriggio, è tradizione celebrare una Santa Messa, che anche quest’anno, Sua Eminenza Mons. Vincenzo Orofino ha presieduto.

Successivamente i fedeli si sono raccolti ed hanno sfilato, portando il Corpus Domini in processione lungo le vie di San Severino. In alcuni punti, dove erano presenti degli altarini, si sono svolti momenti di preghiera e meditazione.

La serata, si è conclusa poi, con le note del concerto bandistico, della Banda della Città di Francavilla in Sinni.

Il giorno seguente, dedicato alla Madonna degli Angeli, in mattinata si è tenuta una Santa Messa, durante la quale, è stata amministrata l’Unzione degli Infermi. Nel pomeriggio si è svolta la concelebrazione eucaristica con il Parroco del paese, Don Antonio Lo Gatto, il Sacerdote Nino Martino dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina ed il Diacono Permanente, Ettore Panizzo.

La cerimonia, ha avuto come accompagnamento musicale, i canti interpretati magistralmente, dalle straordinarie voci e musiche del coro della Parrocchia, che la direttrice Franca, Olga Milione, guida sempre in maniera eccellente, offrendo ai presenti, una bellissima esperienza sonora.

Importanti e di grandi attualità, le parole di Don Nino Martino, che ha invitato a riflettere sull’importanza della ricchezza materiale e di quella spirituale.

E’ giusto vivere bene economicamente ma bisogna stare attenti a non diventarne schiavi, altrimenti si viene trascinati nell’isolamento, fino ad arrivare al delirio di onnipotenza, credendo che tutto si possa comprare, anche i sentimenti. L’amore degli uni verso altri è indispensabile e non è in vendita.

Chi accumula beni materiali senza offrire il suo affetto alla comunità, aggiunge Don Nino, sarà sempre più solo e si ridurrà a parlare allo specchio, l’unico amico rimasto e che gli potrà dare sempre ragione. Quindi totale narcisismo e decadenza di una vita. Ciò che invece migliora ed arricchisce davvero, è fare il bene, dare a chi non ha.

Questo è l’unico modo per rimanere liberi. Terminato il rito religioso, la Sacra effige della Vergine degli Angeli, è stata portata in processione per i vicoli del borgo, affinché la Sua protezione potesse ricadere davvero su tutti i cittadini. Ricordiamo inoltre, che la Chiesa Madre, l’1 ed il 2 Agosto è stata luogo Giubilare dove poter ricevere l’indulgenza plenaria dei propri peccati. Conclusesi le cerimonie religiose, è giunto il momento dell’evento più atteso:

il concerto del cantautore, Pierdavide Carone, che ottiene il successo nel 2010 in seguito alla partecipazione alla nona edizione del talent show “Amici” di Maria De Filippi, in cui si è classificato terzo ed ha vinto il premio della critica.

Ha anche partecipato al Festival di Sanremo 2012 insieme con Lucio Dalla, con la canzone “Nanì” classificandosi al quinto posto. Quest’anno vince la terza edizione del programma “Ora o mai più”, condotto da Marco Liorni su Rai 1 e sempre nel 2025, vince il premio della critica per la miglior canzone alla prima edizione del San Marino Song Contest. Durante il concerto ha proposto i suoi brani, come Nanì, Caramelle, canzoni che trattano temi importanti in maniera delicata e toccante.

Ha cantato anche “Di Notte” che la reso famoso. Ci sono stati anche attimi di commozione nel ricordo del padre scomparso.

Toccante è stata l’interpretazione di “Non ce l’ho con te”, canzone che descrive con delicatezza i silenzi, le incomprensioni e le distanze che spesso segnano i rapporti familiari.

Il pezzo, nato per far conoscere una verità universale quanto intima, è una dedica a chi ha sperimento conflitti e rimpianti ma, allo stesso tempo, è un invito a riconoscere e accettare queste dinamiche, in cui comunque non mancano mai l’amore e il desiderio di essere compresi. Travolgente e simpatico, Carone ha alternato alla musica, siparietti con battute che hanno coinvolto il numeroso pubblico presente. Non poteva mancare l’ultimo pezzo uscito da poco, “Ave Maria”, che al di là del testo, ha un significato molto profondo: bisogna pregare, credendo e prendendo coscienza che essere molto devoti, non autorizza e giustifica il peccare.

A conclusione della serata, l’estrazione dei biglietti della lotteria creata per l’occasione e lo spettacolo pirotecnico, che ha affascinato anche i tanti turisti presenti, rimasti fino alla fine dei festeggiamenti, nonostante il clima abbastanza fresco. Si può dire che fede e divertimento si siano intrecciati bene in questo fine settimana.

Merito di chi ha organizzato e lavorato per la realizzazione degli eventi, in particolare, l’Amministrazione Comunale, la Pro Loco del Pollino, il Comitato Feste, gli sponsor e la Parrocchia.

Don Antonio Lo Gatto, grande regista della festività ancora una volta è riuscito ad unire le diverse generazioni ed a coinvolgerle tutte.