Frazione Sarnelli di Avigliano: 900000 euro per dare il via ai lavori nel piazzale della stazione ferroviaria. I dettagli

Finanziata con 900mila euro l’area d’interscambio di Castel Lagopesole, che sarà realizzata nel piazzale della stazione ferroviaria nella frazione Sarnelli di Avigliano.

Si tratta di un’opera che permetterà di interconnettere il trasporto su gomma e su rotaia, velocizzando i flussi degli spostamenti.

L’intervento è stato proposto dall’Ufficio Trasporti e Mobilità sostenibile del Dipartimento Infrastrutture della Regione Basilicata, con fondi del Programma Operativo Complementare (POC) Basilicata 2014/2020, ed è stato deliberato nell’ultima seduta di giunta.

Questo l’indirizzo programmatico: con il Piano di Bacino è stato delineato un sistema integrato dei servizi di trasporto ferroviari e automobilistici con la realizzazione di nuovi nodi d’interscambio ferro-gomma e l’implementazione a regime di un nuovo modello di esercizio ferroviario sulla rete di competenza regionale.

Nel dettaglio, per l’area di interscambio di Castel Lagopesole si prevede di allargare il piazzale della stazione, di proprietà RFI, intervenendo sulla scarpata che lo delimita.

Con lo sbancamento e il conseguente allargamento del piazzale sarà possibile la fermata e la manovra dei bus di lunghezza fino a dieci metri che accedono alla stazione da contrada Sarnelli.

Inoltre, ci saranno delle dotazioni intermodali, quali posti auto di lunga sosta, di sosta breve, per persone a ridotta mobilità, nonché un posto di ricarica per auto elettriche e una rastrelliera per biciclette.

“Dobbiamo continuare a promuovere l’integrazione delle reti di trasporto della Basilicata, come sta accadendo su più fronti.

Stiamo vivendo una fase di ammodernamento delle strutture, dei mezzi e dei servizi.

Treni, bus e autovetture devono entrare in un flusso armonico affinché sia sempre più possibile scegliere il trasporto collettivo per alleggerire il traffico urbano ed extraurbano”.

Lo ha dichiarato il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.