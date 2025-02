Giovani e futuro: a Potenza un incontro sul divario generazionale. I dettagli

Il dirigente scolastico Prof. Domenico Gravante dell’I.I.S.“Einstein – De Lorenzo” di Potenza invita:

“Mercoledì 26 Febbraio alle ore 10:00, nell’aula magna della nostra sede di Via Sicilia, si svolgerà l’evento conclusivo del progetto “Giovani agenti del cambiamento e partecipazione democratica” organizzato dal nostro Istituto in collaborazione con la Fondazione per la Ricerca Economica e Sociale ETS e in partenariato con l’Agenzia Italiana per la Gioventù (AIG), ente pubblico che gestisce, tra gli altri, il programma Erasmus in Italia.

Il progetto di ricerca dal titolo “Giovani agenti del cambiamento e partecipazione democratica” mira a coinvolgere gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado sul tema delle sempre maggiori difficoltà che le giovani generazioni si trovano oggi ad affrontare nel raggiungimento di una vita autonoma e di realizzazione professionale.

Il cosiddetto “divario generazionale”, rappresentato dal gap che i giovani di oggi scontano rispetto alle generazioni precedenti nel raggiungimento di una piena indipendenza economica e sociale, viene calcolato ogni anno a livello nazionale dalla Fondazione per mezzo di un indice sintetico, chiamato appunto Indice di Divario Generazionale.

L’indice, attraverso lo studio di una serie di domini, permette di quantificare gli ostacoli che le giovani generazioni devono superare per raggiungere la piena maturità socioeconomica.

In concreto, l’obiettivo dell’evento finale è triplice:

presentare i risultati dello studio affrontato dagli studenti e riguardante il calcolo dell’Indice a livello locale nel proprio territorio di riferimento, confrontandolo con l’Indice a livello nazionale per identificare le maggiori divergenze;

formulare delle proposte concrete a livello territoriale che siano in grado di ridurlo, con la speranza che alcune di queste istanze possano essere tenute in considerazione dall’amministrazione per eventuali future misure di intervento;

sensibilizzare gli opinion-makers del mondo istituzionale, accademico e socio-economico, nonché le giovani generazioni stesse, sull’importanza di adottare strategie comuni per ridurre il divario generazionale e valutare l’effettivo impatto sulle competenze”.

Previsti gli interventi:

del Dott. VincenzoTelesca, Sindaco di Potenza;

della Dott.ssa ClaudiaDatena, Direttore USRBasilicata;

del Prof. LucianoMonti, Responsabile scientifico Fondazione RiES;

del Dott. Enrico Elefante, Funzionario Agenzia Italiana per la Gioventù;

del Prof. Alessandro Robilotta, docente IIS“Einstein-DeLorenzo”;

degli studenti delle classi 3I, 3L, 4N Indirizzo Informatica;

del Dott.Francesco Cupparo, Assessore regionale alle Attività produttive, Lavoro, Formazione;

della Dott. Ssa Margherita Perretti, Presidente Piccola Industria Confindustria di Basilicata;

del Dott. Michele Somma, Presidente Camera di Commercio di Basilicata;

della Dott. Ssa Federica D’Andrea, Vicesindaca di Potenza;

del Dott.Luigi Montano, Responsabile Tempor Spa.

Ecco la locandina dell’evento.