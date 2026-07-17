Goletta Verde compie 40 anni: la Basilicata protagonista con laboratori, incontri e il monitoraggio delle coste

Quarantesima edizione di Goletta Verde, la storica campagna estiva di Legambiente che da metà giugno ad inizio agosto navigherà lungo la Penisola in difesa di mare e coste.

Sabato 18 luglio si apre con “Aspettando Goletta” alle 17:00 presso Hotel Portogreco a Scanzano Jonico (Mt) si svolgeranno i laboratori didattici di “Tarta Beach Tour”. Alle 18:00, sempre presso l’Hotel Portogreco, si svolgerà il dibattito dal titolo: “Gli impatti di erosione ed eventi estremi sulle nostre aree costiere”

Domenica 19 luglio il pomeriggio sarà dedicato ai laboratori didattici, alle 17.00 a bordo di Goletta Verde, ormeggiata al porto di Maratea, e alle 18.00 presso la spiaggetta del porto di Maratea. A seguire presso il Parco Pietra del Sole, Maratea ci sarà la consegna delle 5 vele al comune di Maratea e l’incontro dal titolo “Gestione della costa e adattamento climatico – il futuro delle nostre spiagge”

Lunedì 20 luglio alle ore 11.00 presso il Porto di Maratea conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio di Goletta Verde realizzati lungo le coste della Basilicata e tour a bordo di Goletta Verde lungo la costa di Maratea nella istituenda AMP.

“Decima tappa di Goletta Verde che arriva a Maratea per una due giorni ricca di eventi – dichiara Antonio Lanorte, presidente Legambiente Basilicata. Parleremo di molti temi cari al nostro territorio come l’erosione costiera, la salvaguardia delle specie marine, la biodiversità e le aree marine protette. Sarà anche l’occasione per consegnare le 5 vele a Maratea e festeggiare i 40anni di Goletta Verde”.

40 anni di Goletta Verde

Giunta alla 40esima edizione, Goletta Verde ha come partners principali Anev, CONOU, Novamont, Renexia. In questa edizione a solcare il Mediterraneo sono due imbarcazioni storiche della Goletta Verde: la Catholica, in collaborazione con la Fondazione Goletta L.a.b, che ha navigato dal 15 giugno all’8 luglio da Grado, in Friuli-Venezia Giulia, fino a Brindisi, in Puglia; la Oloferne che dalla Calabria ha dato il cambio alla Catholica, e che navigherà fino ad inizio agosto per arrivare in Liguria, dove quarant’anni fa partì la prima edizione di Goletta Verde.