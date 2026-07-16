Maratea continua a combattere gli incendi: volontari del Gruppo Lucano nuovamente in azione in questa zona!

L’emergenza incendi non concede tregua al territorio di Maratea.

Dopo il vasto incendio che nella giornata di ieri ha interessato il Monte San Biagio, lambendo uno dei luoghi più rappresentativi della città, la Basilica di San Biagio e il Cristo Redentore, anche oggi il territorio è nuovamente interessato da un importante incendio boschivo.

Dalle prime ore della mattinata, i volontari della Protezione Civile Gruppo Lucano – Federata di Maratea sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio sviluppatosi in località Massa, dove le attività sono tuttora in corso.

L’intervento si sta svolgendo in stretto coordinamento con tutte le componenti del Sistema di Protezione Civile.

Sul posto stanno operando squadre a terra e mezzi aerei della flotta antincendio nazionale, il cui impiego si sta rivelando fondamentale per contenere l’avanzata delle fiamme in un’area caratterizzata da una fitta vegetazione, temperature elevate e condizioni ambientali particolarmente difficili.

Le immagini documentano il lavoro incessante dei nostri volontari, impegnati lungo versanti impervi tra fumo, rocce e macchia mediterranea, mentre i Canadair effettuano continui lanci d’acqua per sostenere le operazioni di spegnimento.

Ancora una volta emerge con forza quanto gli incendi boschivi rappresentino una delle principali minacce per il nostro territorio.

Ogni rogo non distrugge soltanto ettari di vegetazione, ma compromette un patrimonio ambientale, paesaggistico e naturalistico che appartiene all’intera comunità e che richiederà anni per rigenerarsi.

La Protezione Civile Gruppo Lucano Federata di Maratea rivolge un sentito ringraziamento a tutti i volontari e agli operatori delle diverse componenti del sistema antincendio boschivo che, con professionalità, competenza e spirito di servizio, stanno affrontando questa ennesima emergenza.

In una stagione resa particolarmente critica dalle elevate temperature e dalla persistente siccità, rinnoviamo l’appello alla massima prudenza.

La prevenzione resta il primo e più efficace strumento di difesa: evitare qualsiasi comportamento che possa innescare un incendio e segnalare tempestivamente ogni principio di fuoco significa contribuire concretamente alla salvaguardia di Maratea.

Finché l’emergenza non sarà conclusa, il nostro impegno continuerà senza sosta. Perché difendere il territorio significa difendere la nostra comunità, il nostro ambiente e il futuro di Maratea.