Grande la devozione a Brienza per il Santissimo Crocifisso del Sacro Monte! Ecco il programma completo

5 Settembre 2025

Brienza si prepara a festeggiare il SS. Crocifisso Miracoloso del Sacro Monte, una fra le feste più antiche della Basilicata.

Ecco il programma completo delle celebrazioni liturgiche:

12-21 settembre 2025

NOVENA IN ONORE DEL SS. CROCIFISSO

venerdì 12 – domenica 14

ore 18:30 Chiesa della SS. Annunziata

lunedì 15 – sabato 21

ore 18:30 Santuario del SS. Crocifisso

Lunedì 15 settembre

Ore 8:30 Santa Messa al Santuario

Ore 18:30 Santa Messa al Santuario

Ore 19:00 Adorazione Eucaristica al Santuario

Martedì 16 settembre

Ore 8:30 Santa Messa al Santuario

Ore 18:30 Santa Messa al Santuario

Ore 19:00 Adorazione Eucaristica al Santuario

Mercoledì 17 settembre

Ore 8:30 Santa Messa al Santuario

Ore 18:30 Santa Messa al Santuario

Ore 19:00 Adorazione Eucaristica al Santuario

Giovedì 18 settembre

Ore 8:30 Santa Messa al Santuario

Ore 16:30 Santa Messa al Cimitero in Suffragio di tutti i defunti

Ore 18:30 Santa Messa al Santuario

Ore 19:00 Adorazione Eucaristica al Santuario

Venerdì 19 settembre

Ore 8:30 Santa Messa al Santuario

Ore 18:00 Via Crucis al Santuario

Ore 19:00 Santa Messa al Santuario in Suffragio dei sacerdoti defunti

Sabato 20 settembre

Ore 8:30 Santa Messa al Santuario

Ore 17:00 Santa Messa al Santuario

Ore 18:00 Benedizione dei cinti votivi nella Chiesa della SS. Annunziata

Ore 18:30 Santa Messa Chiesa della SS. Annunziata

Ore 18:30 Santa Messa al Santuario

Ore 21:00 Veglia al Santuario

Ore 24:00 Santa Messa al Santuario

Domenica 21 settembre – SOLENNITA’ DEL SS. CROCIFISSO

Ore 7:00 Santa Messa al Santuario e processione del SS. Crocifisso

Ore 9:00 Santa Messa Chiesa della SS. Annunziata e processione dell’Addolorata

Ore 10:30 Viale Stazione – incontro di Gesù Crocifisso e Maria Addolorata

Ore 11:00 Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Davide Carbonaro in piazza G. Marconi

Ore 12:30 volo dell’Angelo

Ore 13:30 rientro Chiesa della SS. Annunziata

Ore 18:30 Santa Messa Chiesa della SS. Annunziata

Settimana di ringraziamento 22-28 settembre

Ore 18:30 Santa Messa Chiesa della SS. Annunziata

CONFESSIONI da lunedì 14 a sabato 20

Santuario del SS. Crocifisso – ore 10:00-12:00 – ore 19:00-20:00

MANIFESTAZIONI CIVILI

Venerdì 19 settembre

ore 20:30 Chiesa della SS. Annunziata – Concerto “Notturno d’ Amore” del Quartetto Werter;

Sabato 20 settembre

ore 20:30 Chiesa della SS. Annunziata – Concerto di premiazione del Concorso di Composizione “F. M. Pagano” – a cura di “Gestione Musica” e “Officina Musicale 52”

Domenica 21

ore 21:30 Piazza G. Marconi – LDA , REMEMBER 90 in concerto a cura del comitato feste.

Di seguito la locandina con i dettagli.

 