Grande la devozione a Brienza per il Santissimo Crocifisso del Sacro Monte! Ecco il programma completo

Brienza si prepara a festeggiare il SS. Crocifisso Miracoloso del Sacro Monte, una fra le feste più antiche della Basilicata.
Ecco il programma completo delle celebrazioni liturgiche:
12-21 settembre 2025
NOVENA IN ONORE DEL SS. CROCIFISSO
venerdì 12 – domenica 14
ore 18:30 Chiesa della SS. Annunziata
lunedì 15 – sabato 21
ore 18:30 Santuario del SS. Crocifisso
Lunedì 15 settembre
Ore 8:30 Santa Messa al Santuario
Ore 18:30 Santa Messa al Santuario
Ore 19:00 Adorazione Eucaristica al Santuario
Martedì 16 settembre
Ore 8:30 Santa Messa al Santuario
Ore 18:30 Santa Messa al Santuario
Ore 19:00 Adorazione Eucaristica al Santuario
Mercoledì 17 settembre
Ore 8:30 Santa Messa al Santuario
Ore 18:30 Santa Messa al Santuario
Ore 19:00 Adorazione Eucaristica al Santuario
Giovedì 18 settembre
Ore 8:30 Santa Messa al Santuario
Ore 16:30 Santa Messa al Cimitero in Suffragio di tutti i defunti
Ore 18:30 Santa Messa al Santuario
Ore 19:00 Adorazione Eucaristica al Santuario
Venerdì 19 settembre
Ore 8:30 Santa Messa al Santuario
Ore 18:00 Via Crucis al Santuario
Ore 19:00 Santa Messa al Santuario in Suffragio dei sacerdoti defunti
Sabato 20 settembre
Ore 8:30 Santa Messa al Santuario
Ore 17:00 Santa Messa al Santuario
Ore 18:00 Benedizione dei cinti votivi nella Chiesa della SS. Annunziata
Ore 18:30 Santa Messa Chiesa della SS. Annunziata
Ore 18:30 Santa Messa al Santuario
Ore 21:00 Veglia al Santuario
Ore 24:00 Santa Messa al Santuario
Domenica 21 settembre – SOLENNITA’ DEL SS. CROCIFISSO
Ore 7:00 Santa Messa al Santuario e processione del SS. Crocifisso
Ore 9:00 Santa Messa Chiesa della SS. Annunziata e processione dell’Addolorata
Ore 10:30 Viale Stazione – incontro di Gesù Crocifisso e Maria Addolorata
Ore 11:00 Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Davide Carbonaro in piazza G. Marconi
Ore 12:30 volo dell’Angelo
Ore 13:30 rientro Chiesa della SS. Annunziata
Ore 18:30 Santa Messa Chiesa della SS. Annunziata
Settimana di ringraziamento 22-28 settembre
Ore 18:30 Santa Messa Chiesa della SS. Annunziata
CONFESSIONI da lunedì 14 a sabato 20
Santuario del SS. Crocifisso – ore 10:00-12:00 – ore 19:00-20:00
MANIFESTAZIONI CIVILI
Venerdì 19 settembre
ore 20:30 Chiesa della SS. Annunziata – Concerto “Notturno d’ Amore” del Quartetto Werter;
Sabato 20 settembre
ore 20:30 Chiesa della SS. Annunziata – Concerto di premiazione del Concorso di Composizione “F. M. Pagano” – a cura di “Gestione Musica” e “Officina Musicale 52”
Domenica 21
ore 21:30 Piazza G. Marconi – LDA , REMEMBER 90 in concerto a cura del comitato feste.
Di seguito la locandina con i dettagli.