Tolve: un’occasione unica per esplorare la profonda devozione e la ricchezza artistica legate a San Rocco. L’iniziativa

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata è lieta di annunciare l’apertura della mostra “San Rocco, Pellegrino di Speranza. Devozione e arte sacra in Basilicata”.

Un evento culturale e spirituale che si terrà a Tolve, presso la Chiesa dell’Annunziata, dal 7 al 17 settembre 2025.

Questa esposizione, omaggio al “Santo del popolo” in occasione dell’Anno Giubilare 2025, offre un’occasione unica per esplorare la profonda devozione e la ricchezza artistica legate a San Rocco.

Il percorso espositivo presenta simulacri, ex-voto, fotografie di processioni e sculture lignee dal XV al XIX secolo, provenienti da diversi comuni della regione.

Per la prima volta, infatti, le varie statue di San Rocco venerate come patrono in Basilicata sono esposte contemporaneamente, offrendo uno spaccato eccezionale della statuaria lucana, ancora poco conosciuta.

La mostra si propone di valorizzare questa produzione artistica, dimostrando la vitalità e l’originalità dell’arte lucana e rafforzando il legame profondo tra il santo e il popolo della Basilicata.

Dettagli dell’Evento

Titolo: San Rocco, Pellegrino di Speranza. Devozione e arte sacra in Basilicata

Luogo: Chiesa dell’Annunziata, Tolve

Date: 7-17 settembre 2025

Organizzazione e Curatela:

Da un’idea di: Don Francesco Martoccia

Direzione della mostra: Antonella Iacovino, Barbara Improta, Don Francesco Martoccia

Mostra a cura di: Antonella Iacovino, Barbara Improta, Don Francesco Martoccia

Coordinamento organizzativo allestimento: Antonella Iacovino, Barbara Improta, Don Francesco Martoccia

Comitato Scientifico:

Mariagrazia Di Pede, Antonella Iacovino, Barbara Improta, Don Gerardo Lasalvia, Giuseppe Marinelli, Don Francesco Martocciaù

Enti Promotori e Collaboratori:

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata (Soprintendente Arch. Giovanna Cacudi)

Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo

Arcidiocesi di Acerenza

Arcidiocesi di Matera-Irsina

Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa

Diocesi di Tricarico

Diocesi di Tursi-Lagonegro

Comunicazione:

Ufficio comunicazione SABAP BAS:

Eustachio Di Cecca, Rosa Maria Fabiano,

Antonella Iacovino, Riccardo Raia, Mara Romaniello.

Di seguito la locandina con i dettagli.