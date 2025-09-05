Tolve: un’occasione unica per esplorare la profonda devozione e la ricchezza artistica legate a San Rocco. L’iniziativa

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata è lieta di annunciare l’apertura della mostra “San Rocco, Pellegrino di Speranza. Devozione e arte sacra in Basilicata”.
Un evento culturale e spirituale che si terrà a Tolve, presso la Chiesa dell’Annunziata, dal 7 al 17 settembre 2025.
Questa esposizione, omaggio al “Santo del popolo” in occasione dell’Anno Giubilare 2025, offre un’occasione unica per esplorare la profonda devozione e la ricchezza artistica legate a San Rocco.
Il percorso espositivo presenta simulacri, ex-voto, fotografie di processioni e sculture lignee dal XV al XIX secolo, provenienti da diversi comuni della regione.
Per la prima volta, infatti, le varie statue di San Rocco venerate come patrono in Basilicata sono esposte contemporaneamente, offrendo uno spaccato eccezionale della statuaria lucana, ancora poco conosciuta.
La mostra si propone di valorizzare questa produzione artistica, dimostrando la vitalità e l’originalità dell’arte lucana e rafforzando il legame profondo tra il santo e il popolo della Basilicata.
Dettagli dell’Evento
Titolo: San Rocco, Pellegrino di Speranza. Devozione e arte sacra in Basilicata
Luogo: Chiesa dell’Annunziata, Tolve
Date: 7-17 settembre 2025
Organizzazione e Curatela:
Da un’idea di: Don Francesco Martoccia
Direzione della mostra: Antonella Iacovino, Barbara Improta, Don Francesco Martoccia
Mostra a cura di: Antonella Iacovino, Barbara Improta, Don Francesco Martoccia
Coordinamento organizzativo allestimento: Antonella Iacovino, Barbara Improta, Don Francesco Martoccia
Comitato Scientifico:
Mariagrazia Di Pede, Antonella Iacovino, Barbara Improta, Don Gerardo Lasalvia, Giuseppe Marinelli, Don Francesco Martocciaù
Enti Promotori e Collaboratori:
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata (Soprintendente Arch. Giovanna Cacudi)
Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo
Arcidiocesi di Acerenza
Arcidiocesi di Matera-Irsina
Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa
Diocesi di Tricarico
Diocesi di Tursi-Lagonegro
Comunicazione:
Ufficio comunicazione SABAP BAS:
Eustachio Di Cecca, Rosa Maria Fabiano,
Antonella Iacovino, Riccardo Raia, Mara Romaniello.
Di seguito la locandina con i dettagli.