“Il Cammino tra i luoghi delle Grancie della Certosa di Padula”: a Brindisi di Montagna un primo passo per la valorizzazione. L’iniziativa

Mercoledì 6 agosto, a partire dalle ore 18.30, presso il chiostro della Grancia di San Demetrio a Brindisi Montagna, sarà presentato l’Accordo di Valorizzazione “Il Cammino tra i luoghi delle Grancie della Certosa di Padula”.

Tale proposta è finalizzata a incrementare l’offerta culturale ed interterritoriale legata alla presenza e all’operato dei Monaci Certosini della Certosa di Padula o San Lorenzo.

L’Accordo, coinvolgerà tre Regioni: Campania, Basilicata e Puglia, in particolare tutti i Comuni che hanno ospitato tenimenti dei Monaci Certosini tutti afferenti alla Certosa di Padula.

In Basilicata, Brindisi Montagna, Pisticci, Stigliano, Potenza, Grumento Nova, Vietri di Potenza, Stigliano e Tito, sono stati sedi di Grancie, ovvero di Masserie Monastiche che contribuivano con produzioni agroalimentari allo sviluppo ed al mantenimento della stessa Certosa di Padula.

Si tratta dunque, di un recupero culturale, che passa anche attraverso ciò che proprio i Monaci Certosini hanno lasciato in termini di conoscenza e di sapienza a tante piccole Comunità, una presenza che con l’eversione della feudalità, scompare nello scenario socio economico, ma non nel vissuto tradizionale tuttora in essere delle popolazioni locali.

Dichiara il Sindaco di Brindisi Montagna, Gerardo Larocca:

“Un primo passo che prova a strutturare un percorso che coinvolga una serie di aree interne, a partire proprio dal Comune di Padula, ed articolandosi tra i loro tenimenti, recuperando e/o organizzando quanto già in essere nelle rispettive Comunità”.

Parteciperanno i rappresentanti dei seguenti Comuni: oltre al Comune di Brindisi Montagna e di Padula, di Pisticci, Montesano sulla Marcellana, Sala Consilina, Vietri di Potenza, Grumento Nova, Stigliano, Potenza, Buonabitacolo Laurino, Sassano, Tito, Policastro Bussentino, Caselle in Pittari, la Comunità Montana Vallo di Diano e le Associazioni Operatori Turistici Vallo di Diano e l’A.M.A.B. – Lucania, Associazione Mediterranea Agricoltura Biologica, oltre al GAL PerCorsi e al GAl Vallo di Diano e il Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata Marcello Pittella.

La serata si concluderà con la proiezione del Docufilm “Suddi(s)ti”, dedicato alla figura di Francisco Netri Avvocato nativo di Albano e leader delle Lotte contadine in Sudamerica, con la partecipazione dell’autore Rocco Messina e di una rappresentanza del Comune di Albano di Lucania; il tutto corredato al termine con una degustazione del prodotto P.A.T. (Produzioni agroalimentari Tradizionali) “Maccheroni della Grancia di San Demetrio”.

Di seguito la locandina con i dettagli.