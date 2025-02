Il team di Rivello al campionato europeo di Baseball5 è vicecampione! Congratulazioni

Il 22 e 23 Febbraio si è svolto a Montebelluna (TV) il 3° Tournament Internazionale di Baseball5, un campionato europeo per club, in cui hanno partecipato le migliori squadre italiane ed europee, tra cui il team di Rivello, facente parte dell’Us Acli.

Guidati dal coach Giovanni Pecorelli, già nello staff della nazionale italiana, e dal coach Giuseppe Ferrari, i lucani si sono presentati in forma e con la migliore formazione.

Capitanati dall’atleta azzurra Chiara Pecorelli, eletta migliore giocatrice d’Europa agli scorsi campionati, con l’altra atleta della nazionale italiana, Irene Bellusci, la formazione è composta da:

Andrea Ferrari,

Domenico Lapadula,

Riccardo Renne,

Piermaria Labanca,

Manuel Gaudioso,

Antonio Maurone,

le giovanissime Giusy Florenzano e Giulia Pecorelli (2010).

Il girone di qualificazione alla fase finale ha visto affrontare la squadra rivellese dalle migliori compagini italiane di Aosta, Rimini, Reggio Emilia, Porcia e Pesaro, concludendo al primo posto imbattuta con un’elevata differenza di punti.

Nel secondo turno di qualificazione per la finale ha superato con superiorità le squadre della Slovenia e Milano, qualificandosi per la finale del campionato europeo contro la formazione lituana di Vilnius, campione europeo in carica.

In finale, i giovani atleti lucani hanno tenuto testa ai lituani, perdendo il primo set all’ultimo inning, con un punteggio finale di 2-0, confermando il Vilnius campione d’Europa.

Nonostante la sconfitta, si rientra a casa con la consapevolezza di essere la prima squadra in Italia e una delle più forti d’Europa e con il premio di miglior giocatore del torneo a Domenico Lapadula.

Chiara Pecorelli (Capitano e Atleta di rilevanza nazionale) ha dichiarato:

“Abbiamo giocato bene, seguendo le indicazioni dei nostri coach.

Nel girone di qualificazione, abbiamo temuto le forti squadre di Aosta e Pesaro, ma il nostro gruppo unito le ha sapute gestire e ha portato a casa importanti vittorie.

Nelle semifinali non abbiamo avuto nessun problema, resta il rammarico per aver perso la finale.

È vero, la Lituania è avanti rispetto a noi, ma abbiamo comunque tenuto testa e lottato su ogni pallina fino alla fine, e questo è un’enorme soddisfazione”.

Giovanni Pecorelli (Coach) dice:

“Sicuramente la Lituania è avanti nello sviluppo atletico, ma nella tecnica siamo superiori.

Stiamo facendo un ottimo percorso di crescita che, nel breve periodo, ci darà grosse soddisfazioni”.

Giuseppe Ferrari (Coach) spiega:

“I nostri atleti hanno un’età tra i 14 e i 18 anni, mentre le altre formazioni possono disporre di atleti più formati, ma abbiamo visto in campo che possiamo competere con qualsiasi squadra“.

Gustavo Savino (Presidente Acli Rivello) ha detto:

“Nel giro di pochi anni abbiamo portato una piccola comunità come Rivello a essere presente in competizioni importanti, non solo in Italia ma anche in Europa.

I nostri atleti, che provengono da Rivello e dai paesi limitrofi, si sono ritagliati il loro spazio in questa disciplina sportiva, che non ha grande visibilità ma regala comunque soddisfazioni e li porta a giocare in Europa nelle migliori competizioni.

Chiara Pecorelli e Irene Bellusci sono punti fondamentali della nazionale italiana, Andrea Ferrari e Domenico Lapadula fanno parte del roster azzurro e ora si aggiungono alla compagine azzurra anche Riccardo Renne e la giovanissima Giusy Florenzano nella nazionale giovanile.

Tutti sono in preparazione per le prossime Olimpiadi Giovanili di Dakar 2026, in cui il Baseball5 è disciplina olimpica”.

Ecco alcune foto del campionato.