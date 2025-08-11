Improvvisa frattura Viadotto Tiera, il Presidente della Provincia di Potenza: “Presunta anomalia costruttiva. Già a lavoro per l’intervento di demolizione”. I dettagli

“Dall’improvvisa frattura del ponte lungo la SP ex SS93 Appulo – Lucana, progettato e realizzato da Anas nel 1978, si evince un’anomalia costruttiva.

È quanto emerso da una prima verifica tecnica dell’Ufficio Viabilità della Provincia di Potenza che, dopo i sopralluoghi espletati nella giornata di ieri, sta lavorando per l’affidamento relativo alla demolizione del manufatto da attuare quanto prima.

La sicurezza è una priorità da cui non si può prescindere”.

Così il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, sul cedimento strutturale di un pilone del viadotto Tiera Potenza.

Prosegue Giordano:

“Nel corso delle riunioni che si sono svolte con l’Ufficio Viabilità della Provincia ho avuto conferma che la struttura fosse regolarmente monitorata, al pari dei migliaia di ponti di competenza dell’Ente.

Dalle ultime relazioni tecniche acquisite era emerso un giudizio di integrale transitabilità del viadotto.

Nonostante questo, in via precauzionale, l’Ufficio Viabilità aveva mantenuto l’interdizione al traffico per veicoli pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate, con un senso di marcia alternato.

Limitazione che stiamo verificando se sia stata violata.

I nostri uffici, nonostante le evidenti difficoltà economiche in cui sono costretti ad operare, ancora una volta confermano di aver lavorato in maniera precisa e nel rispetto di ogni regola, avvalendosi anche di esperti esterni.

Le relazioni redatte, però, si sono basate sul presupposto che l’opera fosse stata realizzata in maniera corretta; il cedimento, invece, ha rivelato delle anomalie probabilmente afferenti alle armature, utili a sostenere il carico.

Dagli ulteriori approfondimenti appureremo se si sia trattato di un errore progettuale o di realizzazione.

Occorre intanto procedere il prima possibile alla messa in sicurezza dei luoghi e alla salvaguardia delle persone per questo stiamo lavorando all’individuazione delle risorse necessarie, in sinergia con gli altri Enti. Non è il momento delle parole, ma delle azioni.

Continuiamo a sostenere che il tema della viabilità sia una evidente priorità e vada affrontato in maniera seria attraverso interventi celeri e concreti”.