In Basilicata ancora un gravissimo incendio!

“Ancora un gravissimo incendio in Basilicata: questa volta a essere gravemente colpita è Irsina”.

E’ quanto fa sapere il Sindaco, Nicola Massimo Morea, che prosegue:

“Un terribile incendio sta interessando la parte di vegetazione prospiciente il centro storico.

Già ad una occhiata superficiale, purtroppo risulta evidente che i danni sono pesantissimi.

Vedere scene del genere è intollerabile.

Un ringraziamento va ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile Vola di Irsina, al Consorzio di bonifica e alle Forze dell’ordine che sono intervenuti tempestivamente e stanno ancora lottando contro le fiamme, anche con l’ausilio di elicotteri regionali e Canadair nazionali che stanno sorvolando il paese e contenendo l’incendio.

Prevenzione, sorveglianza e supporto non devono mai mancare.

Insieme al sindaco Giuseppe Candela e a tutta l’amministrazione, stiamo monitorando la situazione: siamo e saremo vicini a chi ha subito danni.

Lavoriamo per fare in modo che la situazione venga risolta il prima possibile.

Sono in contatto con l’Assessore Regionale Pasquale Pepe, che in serata sarà a Irsina, per ragionare insieme sulle misure a sostegno delle imprese e delle famiglie colpite dal rogo.

Forza Irsina: tornerai a splendere”.