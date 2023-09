In Basilicata tra i banchi di scuola oltre 1000 studenti in meno rispetto allo scorso anno! Ecco i dettagli

Saranno 69.587 gli studenti che in Basilicata torneranno tra i banchi di scuola dal prossimo 13 settembre (anche se alcuni istituti apriranno già l’11) 1.062 in meno rispetto allo scorso anno scolastico.

Lo si è appreso oggi, a Potenza, dall’Ufficio scolastico regionale.

Nel 2022-2023 gli studenti lucani erano 70.649 divisi in 4.080 classi e anche questo dato è in calo di 17 unità, essendone state calcolate oggi 4.063.

Dal 2021 al 2023 in Basilicata si sono persi 4.293 studenti (rispettivamente 1.617 unità, 1.614 e 1.062).

Resta invece confermato il numero degli istituti sul territorio lucano, nel quale non si è registrato alcun accorpamento: 115, di cui 5 convitti.

Nel dettaglio i 69.587 studenti sono divisi tra i 26.546 della provincia di Matera (erano 26.646) in 1.459 classi (+9 rispetto all’anno scorso) e i 43.041 della provincia di Potenza (erano 44.003) in 2.604 classi (-26 rispetto all’anno scorso).

Per quanto riguarda gli insegnanti, in Basilicata sono 10.011, dei quali 3.522 nel Materano e 6.489 nel Potentino.

E sempre in tema di docenze, l’Ufficio scolastico ha comunicato che sono stati inseriti in ruolo 361 insegnanti (100 in provincia di Matera e 261 in quella di Potenza) e sono stati nominati 1.048 supplenti (rispettivamente 320 e 728 divisi per le due province).

Ad essi si aggiunge il dato del personale Ata (2.902 e 369 in deroga).

