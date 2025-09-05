Incidente a Tito Scalo poco fa!

Ancora un incidente stradale si è verificato poco fa nell’area industriale di Tito Scalo.
Dalle prime informazioni sembra che, nei pressi del solito incrocio in direzione Tito, sia avvenuto un brutto frontale.
Da chiarire la dinamica dell’impatto.
Raccomandiamo la massima prudenza sul tratto in questione.
Due ambulanze, due pattuglie dei Carabinieri, Vigili del fuoco, la Polizia locale e Protezione civile Acquile lucane sono giunte sul posto.
Pare che l’occupante di un’auto coinvolta sia stata immobilizzata dal 118 e trasferita sull’ambulanza.
Ecco le foto.