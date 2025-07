Incidente sul raccordo Sicignano-Potenza! Ambulanza del 118 sul posto

Ancora incidenti sulle strade lucane.

Si apprende da ansa che ci sono state “lunghe code ieri sera sul raccordo Sicignano-Potenza in direzione del capoluogo per un incidente all’altezza di Potenza Ovest.

Lo schianto è avvenuto poco dopo le 23:00.

Per cause ancora da accertare, un’auto si è ribaltata, per fortuna senza gravi conseguenze per chi era alla guida.

Intervenuti sul posto gli operatori del 118.

Significativi i disagi creati dall’incidente: la presenza di mezzi di soccorso e la necessità di recuperare la vettura sbandata hanno creato una lunga fila di auto”.