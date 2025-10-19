Incidente sulla Potenza-Melfi.
Sembra che nell’impatto sia rimasto coinvolto un motociclista.
Intervenute le forze dell’ordine anche per regolare il traffico dopo la galleria di San Nicola.
Torna a ruggire Francesca Palumbo: la 31enne fiorettista potentina in forza al Centro Sportivo Aeronautica Militare, due volte campionessa italiana e vincitrice della prima medaglia…
Scrive Libera Basilicata: “Le parole chiare ed illuminanti di don Marcello Cozzi, che ringraziamo di cuore, ci confortano sul cammino da percorrere e sugli impegni…
Nel corso delle prossime ore la circolazione ciclonica tenderà ad allontanarsi verso i Balcani lasciando spazio ad un graduale miglioramento del tempo. Residua nuvolosità sparsa…
Al “Ciro Vigorito” per la decima giornata del campionato di serie C, girone C, è andata in scena oggi la partita Benevento-Potenza. I lucani, dopo…
In attuazione delle disposizioni nazionali e regionali e della scadenza fissata dalla Regione Basilicata allo scorso 15 ottobre, l’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza…
Alta Velocità, Merra: la strategia del caos contro i lucani “Dalle singolari convergenze trasversali emerse negli ultimi giorni, ma in realtà già visibili quando ero…
Sabato 25 Ottobre, alle ore 9.30, nella sala teatro dell’Istituto Comprensivo Leonardo Sinisgalli di Potenza, si terrà la presentazione del progetto per la realizzazione di…
I ragazzi di PeperonAut saranno gli ambasciatori del Peperone di Senise Igp a Parigi, per un evento speciale che si terrà presso la sede UNESCO…
C’è un Potenza primo in classifica, ed è il Potenza C5. Per la seconda giornata del campionato di Serie B di calcio a 5, gironer…
Incidente nella prima mattinata di oggi. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che un’auto stesse viaggiando sulla Statale Jonica quando un branco di cani…
Il Questore di Potenza ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di una donna che ha posto in essere una serie di condotte persecutorie…
«Dieci anni fa con l’arrivo della Jeep Renegade e della 500X nello stabilimento lucano di Fiat Chrysler a Melfi, si aprì una nuova stagione per…