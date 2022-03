“Io Amo il Potenza” aiuta questa famiglia in attesa di trapianto e chi non può avere il pranzo di Pasqua! Angelo ci racconta come fare con le uova di cioccolato

L’Associazione Culturale “Io Amo il Potenza“, si prepara a celebrare le prossime festività Pasquali ancora una volta nel segno del bene comune, della condivisione e della solidarietà vera per chi soffre ed è in difficoltà.

Non parole, ma fatti, realizzati attraverso azioni benefiche da tempo riconosciute e apprezzate dai potentini.

L’Associazione negli anni ha offerto il proprio contributo per aiutare famiglie che, più delle altre, hanno pagato il prezzo del difficile periodo a cui ci ha costretto il Coronavirus.

Proprio in vista delle prossime festività ripropone la raccolta fondi con una novità: le uova di cioccolato artigianali.

Lo scopo di questa nuova iniziativa è, infatti, donare un piccolo sorriso e qualcosa in più sulla tavola di chi ha più bisogno affinchè vivano nella maniera più serena possibile questa Santa Pasqua.

In merito all’iniziativa Angelo Triani, presidente dell’Associazione Culturale “Io Amo il Potenza”, le cui azioni benefiche sono ormai sempre più riconosciute in Città, ci ha raccontato:

“L’uovo targato Io Amo il Potenza e P4ul & Lollo è una cosa seria.

Quest’anno commercializziamo l’uovo per garantire il pranzo di Pasqua alle persone indigenti e per aiutare un amico che a breve dovrà subire un trapianto a Milano.

Con questa iniziativa, il nostro desiderio è quello di garantire il soggiorno per la sua famiglia.

La vicinanza dei suoi familiari è veramente essenziale.

Il ricavato quindi verrà devoluto totalmente in beneficenza.

Ognuno di noi può veramente fare la differenza e scegliere sia l’uovo in formato normale da 300g, oppure il “King”, ovvero l’uovo da 1kg che stà già andando a ruba.

Ovviamente è possibile averlo sia al latte che fondente.

L’uovo lo si trova in vari esercizi della città, inclusa la sede Fiditalia a Potenza, oppure lo si può prenotare alla nostra Associazione previo bonifico all’ 𝙄𝘽𝘼𝙉: IT43A0567617295IB0000866678

Grazie fin d’ora a tutti coloro che hanno già aderito e che aderiranno a questa iniziativa, contribuendo ai progetti solidali della nostra associazione”.

Il grande cuore di Potenza c’è e continuerà ad esserci anche questa volta.

Facciamo i complimenti ad Angelo e tutto il gruppo per questa iniziativa volta ad aiutare, come in passato con la famiglia del piccolo Antonio, anche quest’ulteriore nucleo familiare bisognoso.

Di seguito la foto delle uova con il logo dell’Associazione.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)