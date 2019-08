Il Jova Beach Party è anche lucano! Tra musica, ballo e divertimento ecco le tappe del tour

Una delle feste più attese di questa rovente estate è pronta ad esplodere con musica tutta lucana.

Si tratta del Jova Beach Party, nuova tappa del live entertaiment di Lorenzo Jovanotti che girerà tutta Italia fino al 31 Agosto.

Il Tour oggi approderà sulla spiaggia di Praia a Mare e come fanno sapere gli organizzatori:

“Più di uno stadio, più di un palasport, più di un festival, molto più di un concerto.

JOVA BEACH PARTY è una città temporanea, un villaggio sulla spiaggia, un nuovo format di concerto, un happening per il nuovo tempo.

JOVA BEACH è IN SPIAGGIA.

C’è il mare, la musica, la gente, la vita.

Dopo 67 palazzetti gremiti con oltre 560 mila spettatori, Lorenzo inventa una nuova formula, e trasforma un concerto, in una grande giornata in cui le emozioni, la musica, il ballo e il divertimento, siano il centro di tutto.

Prodotto e organizzato da Trident che da sempre ha saputo innovare il mondo degli show live, JOVA BEACH PARTY è un concept unico, una nuova frontiera dell’intrattenimento proposta in alcune tra le più belle spiagge italiane.

Non quelle più note, non quelle da cartolina alla portata di tutti, ma quelle che vanno cercate bene che per arrivarci si cammina un po’.

Le porte apriranno alle 14.00 e subito partiranno le attività nelle varie aree.

“LA SPIAGGIA è UNA SPIAGGIA, si potrà prendere il sole, cercare zone d’ombra, fare il bagno, farsi una doccia, giocare, bere e mangiare, e si potrà IMPAZZIRE!”.

A suonare sulla spiaggia lucana saranno i Tarantolati di Tricarico fondato nel 1975 da Antonio Infantino.

Nei testi si trova il cuore della tradizione di Tricarico, i tamburi e l’acquasantiera e il fiasco di vino.

Celebrazioni laiche e pagane sotto il ritmo del tamburo, portano avanti lo spregio tradizionale per le ingiustizie quotidianamente subite.

La tipologia musicale è quella della taranta lucana.

La band lucana sarà presente anche il 13 Agosto a Policoro, seconda tappa lucana del Tour.

Ci sarete?