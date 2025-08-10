La bellissima Francesca del potentino è Miss Sorriso Basilicata! Complimenti

Francesca Faraldo, 18enne di Pignola, è Miss Sorriso Basilicata 2025.

Neodiplomata presso il liceo pedagogico sportivo, è stata incoronata dalla Sindaca Maria Filomena Graziadei nel corso della finale regionale di Miss Italia che si è tenuta sabato 9 agosto nell’Area Parcheggi Convento di Anzi.

Premiata invece come Miss Mascotte Francesca Caruso, 17enne di Calvello.

L’organizzazione è stata affidata alla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale del concorso per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Anzi e il supporto della locale Pro Loco e del Programma Operativo Val d’Agri – Melandro – Sauro – Camastra.

La serata è stata condotta da Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud che, da sempre vicino a tematiche sociali, ha portato sul palco, assieme a Filomena Sarli dell’Associazione Vivere Donna, una testimonianza sulla prevenzione oncologica, tema di questa edizione dal momento che la Patron del concorso Patrizia Mirigliani ha firmato un protocollo di intesa con il Presidente nazionale LILT Prof. Francesco Schittulli, per cui materiali informativi e screening gratuiti saranno messi a disposizione durante il tour.

Ospite la spumeggiante voce della cantante Elena Cappiello.

L’hair style delle aspiranti miss è stato curato da Acconciature di Paradiso Maria per Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.

Si ringrazia: Antonio Buchicchio per il prezioso supporto organizzativo, la Protezione Civile, i Carabinieri, l’Associazione Fuochi di Sant’Antonio, Fiori e per l’allestimento floreale, i numerosi sponsor.