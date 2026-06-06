La bellissima lucana Basma Zaid conquista la finale di Miss Mondo 2026: la diciassettenne è tra le 30 finaliste! Complimenti

Nella serata di venerdì 5 giugno 2026, l’Ecoresort Le Sirene di Gallipoli ha ospitato la pre-finale nazionale di Miss Mondo 2026, appuntamento decisivo che ha visto sfidarsi le 100 concorrenti provenienti da tutta Italia e qualificate alla fase finale del prestigioso concorso.

Tra le protagoniste della serata anche la diciassettenne materana Basma Zaid, che ha ottenuto uno dei 30 pass disponibili per la finalissima in programma domenica 14 Giugno, sempre nella suggestiva cornice dell’Ecoresort Le Sirene di Gallipoli.

Un risultato importante per la giovane concorrente lucana, che ora punta a conquistare il titolo di Miss Mondo 2026 e a portare in alto il nome della Basilicata sul palcoscenico nazionale.

Non resta che farle i nostri migliori in bocca al lupo!