La comunità di Abriola accoglie con gioia Don Gerardo Lasalvia, nuovo parroco della Parrocchia di Santa Maria Maggiore. Auguri di buon cammino

Ieri pomeriggio, alle ore 18.00, la comunità di Abriola ha accolto con gioia Don Gerardo Lasalvia, nuovo parroco della Parrocchia di Santa Maria Maggiore di Abriola.

Scrive l’amministrazione:

“Un sentito ringraziamento a tutti per la calorosa e numerosa partecipazione.

La nostra comunità ha accolto il Suo arrivo con gioia e fiducia, consapevole dell’importante ruolo spirituale, umano e sociale che la parrocchia ha sempre rappresentato per il nostro paese.

L’Amministrazione Comunale ha assicurato fin da ora la massima disponibilità alla collaborazione, nel rispetto dei reciproci ruoli, per il bene comune, la coesione sociale e la crescita morale e culturale della nostra comunità.

AUGURI DI BUON CAMMINO DON DINO”.