La neve incanta il Pollino: Rotonda pronta per il turismo

Il nuovo anno porta la neve sul versante lucano del Parco nazionale del Pollino.

E’ il caso di piano Pedarreto, in territorio di Rotonda, dove la coltre bianca, caduta nel pomeriggio, ha reso ancora più suggestivo il paesaggio.

“Ci aspettiamo nelle prossime ore altre nevicate – fanno sapere da Pollino Experience – che ci permetteranno di organizzare al meglio le attività invernali in montagna, a cominciare da piacevoli escursioni, da soli o accompagnati da guide esperte.

Sono diversi anni, ormai, che lavoriamo per favorire un turismo sempre più responsabile, consapevole e lento che sia capace di regalare esperienze uniche a chi decide di venirci a trovare.

Grazie alle neve caduta siamo pronti per organizzare attività con le ciaspole, adatte a tutti.

Soprattutto a famiglie con bambini per vivere insieme un’avventura nuova nelle faggete coperte di neve, in un paesaggio che suscita emozioni e invita alla scoperta”.