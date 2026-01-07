Potenza: nonna Maria compie ben 104 anni in provincia! Tantissimi auguri

Un’altra ultra centenaria in Basilicata.
La signora Maria di Ginestra (PZ) ha compiuto ben 104 anni.
Questi gli auguri dell’amministrazione comunale:
“Oggi festeggiamo un compleanno importante, i 104 anni della signora Maria Rondinella, ospite della casa di riposo “Sole e Luna”.
Questo compleanno non è solo una ricorrenza personale, ma un patrimonio di tutta la nostra comunità. Maria, con la sua lunga vita, rappresenta una testimonianza preziosa di memoria, forza e valori che continuano a ispirarci.
Dietro ogni anno vissuto ci sono storie, sacrifici, affetti e insegnamenti che meritano rispetto e gratitudine.
A nome mio personale e di tutta l’Amministrazione comunale, desidero rivolgere alla signora Maria i più affettuosi auguri di buon compleanno, ringraziando allo stesso tempo il personale della casa di riposo per la cura, l’attenzione e l’umanità con cui accompagna quotidianamente i nostri anziani.
Cara Maria, 104 volte auguri: che questa giornata sia colma di sorrisi, calore e dell’abbraccio sincero di tutta la nostra comunità”.
Non resta che unirci al coro di auguri per questa meravigliosa nonna augurandole tanta salute e serenità.