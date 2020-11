Lavello (PZ): il San Barbato Resort è ufficialmente tra i migliori Ristoranti al Mondo! Ha ottenuto oggi la Stella Michelin, complimenti a tutti

Una nuova Stella brilla in Basilicata!

Si tratta di quella assegnata al Don Alfonso 1860 del San Barbato Resort Spa & Golf di Lavello dalla Guida Michelin, una collezione di pubblicazioni annuali rivolte al turismo e alla gastronomia che rappresentano uno dei maggiori riferimenti mondiali per la valutazione della qualità dei ristoranti e alberghi a livello nazionale e internazionale.

L’audacia di Antonio Liseno, proprietario del San Barbato Resort Spa & Golf, ha fatto sì che un progetto così ambizioso diventasse una solida realtà:

“Una grandissima soddisfazione ed un riconoscimento che ci riempie di orgoglio.

Ci piace pensare che sia il risultato del fare bene, dell’impegno senza riserve, della passione e della costante ricerca della qualità ma, soprattutto, di un grande lavoro di squadra.

Una gratificazione ‘inaspettata’ per un progetto ancora giovane in un territorio che ha ancora molto da raccontare.

Un grazie speciale alla famiglia Iaccarino, che ha saputo trasferire al San Barbato tutto il suo sapere, naturalmente all’Executive Chef Donato De Leonardis, all’Executive Pasrty Chef Tommaso Foglia e a tutta la nostra brigata, che rappresenta per noi una grande famiglia“.

Come ha dimostrato la squadra del Don Alfonso 1860: insieme si vince e anche in Basilicata si può investire, anche in Basilicata si può fare, anche in Basilicata si deve osare.

Complimenti a tutti gli attori di questo prestigioso traguardo: Lavello, il Vulture-Melfese e l’intera Basilicata hanno qualcosa in più per cui vantarsi.





















