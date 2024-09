L’ingegnere Domenico de Pinto è il nuovo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza. Auguri di buon lavoro

L’ingegnere Domenico de Pinto è il nuovo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza.

Cinquantotto anni, originario della Puglia, de Pinto entra a far parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1994.

Nel corso della sua carriera, ha ricoperto importanti ruoli tecnici e operativi.

Dopo essere stato funzionario tecnico presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia, ha prestato servizio presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Milano e successivamente presso il Comando di Foggia, dove ha svolto le funzioni vicarie del Comandante.

Ha partecipato alle attività di soccorso per diversi eventi sismici di rilevanza nazionale, tra cui il terremoto delle Marche del 1997, quello dell’Aquila del 2009 e il sisma in Emilia Romagna del 2012 Promosso Primo Dirigente nel 2017, l’ing. de Pinto ha prestato servizio presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Puglia, dove ha svolto numerosi incarichi di reggenza anche come dirigente vicario del Comandante di Bari.

Successivamente, è stato nominato Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Barletta Andria Trani, e dal 2021 ha ricoperto l’incarico di Comandante Provinciale a Foggia.

Nel Luglio 2024, è stato promosso alla qualifica di Dirigente Superiore, riconoscimento che testimonia la sua dedizione e competenza.

Dalla data odierna, l’ing. de Pinto si è insediato ufficialmente come Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza, con contestuale passaggio di consegne con il Direttore Regionale Vincenzo Ciani, che ha svolto la funzione di Comandante reggente dal Giugno 2023.

Con l’insediamento a Potenza, l’ing. de Pinto esprime la sua gratitudine per l’importante incarico che gli è stato affidato:

“Sono onorato di assumere la guida del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza.

Lavorerò con impegno e dedizione, mettendo a disposizione la mia esperienza per garantire la sicurezza del territorio e il benessere della comunità.

Colgo l’occasione per rivolgere un pensiero alla recente tragica scomparsa del CR Antonio Ciccorelli, un uomo e un collega di grande valore.

Il suo ricordo continuerà a ispirare il nostro lavoro quotidiano.”

Il nuovo Comandante ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione con le istituzioni locali e la sinergia con tutto il personale del Comando per affrontare le sfide del territorio lucano, sempre più caratterizzato da emergenze ambientali e di protezione civile.

Con oltre trent’anni di servizio, l’ingegnere de Pinto porta con sé una profonda conoscenza delle dinamiche operative e gestionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, acquisita attraverso un percorso professionale che lo ha visto impegnato in molteplici ambiti di intervento e in contesti complessi.