Potenza, una notte di musica italiana al Parco Baden Powell: il programma

Prosegue il cartellone di Vivi il Parco – Seconda Edizione, la rassegna che anima il Parco Baden Powell trasformandolo ogni sera in un luogo di incontro, cultura e intrattenimento per cittadini e visitatori.

L’appuntamento di oggi, venerdì 19 giugno, vedrà protagonista uno dei format più apprezzati e originali del panorama lucano: “ITALO DISCO BY NIGHT”, un progetto nato in Basilicata che celebra il grande repertorio della musica italiana attraverso una veste moderna e coinvolgente.

Ospite speciale della serata sarà Lady Jenny Voice, artista dalla forte presenza scenica che negli ultimi anni ha saputo conquistare il pubblico ben oltre i confini regionali, affermandosi in numerosi eventi e manifestazioni nazionali.

In consolle ci sarà Davide Padulosi, ideatore e anima del format, che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale fatto di grandi successi italiani reinterpretati e remixati con gusto, energia e contemporaneità, regalando emozioni e divertimento a spettatori di tutte le età.

Ad aprire il programma sarà “Valentino canta Tiziano”, il tributo dedicato alle canzoni di Tiziano Ferro, un omaggio a uno degli artisti più amati della musica italiana contemporanea attraverso un repertorio capace di unire generazioni diverse.

Ma il valore di Vivi il Parco va ben oltre il semplice intrattenimento.

La manifestazione rappresenta oggi una delle più significative esperienze di aggregazione sociale della regione, offrendo occasioni di svago accessibili e gratuite in un periodo storico in cui molte famiglie, per ragioni economiche, rinunciano sempre più spesso alle vacanze o a momenti di condivisione fuori casa.

L’obiettivo del progetto è quello di restituire centralità agli spazi pubblici, favorendo l’incontro tra le persone e promuovendo il diritto alla socialità attraverso eventi culturali e ricreativi aperti a tutti.

Vivi il Parco nasce da un’idea dell’Associazione Nuova Era ed è realizzato dalla Cooperativa Venere, realtà che da anni si dedica con passione, impegno ed energia alla gestione dello spazio del Parco Baden Powell di Potenza, in via Angilla Vecchia.

Un lavoro quotidiano fatto di attenzione, cura e senso di responsabilità, che ha permesso di trasformare il parco in un luogo sicuro, accogliente e aperto all’intera comunità, offrendo a tutti la possibilità di vivere momenti autentici di aggregazione e condivisione.

Il Parco Baden Powell si conferma così un vero e proprio presidio sociale: un luogo vissuto quotidianamente da bambini, giovani, famiglie e anziani. Accanto agli spettacoli, l’area offre servizi di street food, spazi attrezzati con tavoli e sedie per picnic urbani e momenti di relax all’aria aperta, permettendo ai cittadini di riscoprire il piacere di vivere la propria città senza allontanarsi troppo da casa.

Particolarmente significativo è anche il ruolo assunto nei confronti della popolazione anziana: per molti il parco è diventato un punto di riferimento stabile, un’occasione per incontrarsi, dialogare e contrastare quella solitudine che sempre più spesso accompagna la terza età.

In un tempo in cui i rapporti umani rischiano di indebolirsi, il parco continua a essere uno spazio capace di creare legami e restituire dignità al tempo condiviso.

Con il suo ricco calendario di appuntamenti, Vivi il Parco continua dunque a dimostrare come cultura, spettacolo e attenzione al benessere collettivo possano trasformarsi in strumenti concreti di inclusione, partecipazione e valorizzazione del territorio.

L’appuntamento è per venerdì 19 giugno 2026 al Parco Baden Powell di Potenza, per una serata che unirà musica, emozioni e partecipazione nel segno della migliore tradizione italiana e dello spirito di comunità che anima l’intera rassegna.

Perché, oggi più che mai, vivere un parco significa vivere una comunità.