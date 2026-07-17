Maratea guarda avanti dopo gli incendi: “La natura è più forte di tutto, e noi con lei”. Ecco gli aggiornamenti del Sindaco

A seguito degli incendi di Maratea, il Sindaco Avv Cesare Albanese, fa sapere:

“Cari concittadini e cari e gentili ospiti,

in questi giorni, come sapete, le nostre bellezze naturali e i nostri boschi hanno vissuto momenti di apprensione a causa degli incendi che hanno interessato alcune aree del territorio.

Voglio innanzitutto ringraziare di cuore il Corpo dei Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, i Carabinieri Forestali, il Consorzio di Bonifica, i volontari del G. L. della Protezione Civile e tutte le forze dell’ordine che, con instancabile coraggio, hanno lavorato giorno e notte per mettere in sicurezza la nostra amata città.

Oggi posso dirvi con serenità: va tutto bene.

La situazione è sotto controllo e completamente tornata alla normalità.

Le fiamme sono state domate, le zone colpite sono state messe in sicurezza e, ad esclusione della Via Ferrata e il Cammino escursionistico di San Biagio che restano per il momento interdetti, la vita della nostra comunità non ha mai smesso di scorrere.

Tutte le nostre attività, l’ospitalità alberghiera ed extra alberghiera, i nostri negozi, i nostri ristoranti, le nostre strade e i nostri luoghi di ritrovo e di intrattenimento sono aperti e pronti ad accogliervi come sempre.

So che le immagini girate nei giorni scorsi possono aver preoccupato chi ci ama e chi aveva in programma di venirci a trovare. Ma adesso va tutto bene ed è tornata la normalità, vi chiedo di guardare oltre: quella era solo una pagina, per quanto difficile, di una storia che è fatta soprattutto di ripartenza, calore e bellezza.

La nostra città è viva, è sicura, è bella come sempre e vi aspetta a braccia aperte.

Questo episodio infausto non offuscherà la gioia di stare insieme e la meraviglia dei nostri panorami, che stanno già rinascendo.

La natura è più forte di tutto, e noi con lei.

Continuiamo a vivere la nostra città con la leggerezza di chi sa che qui si è al sicuro.

Noi ci siamo, e faremo di tutto perché ogni vostro momento qui sia speciale”.