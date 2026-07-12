Incendio a Vietri di Potenza!

Un incendio di medie dimensioni si è verificato oggi pomeriggio a Vietri di Potenza, nei pressi della fontana di San Giovanni.

Spiega il sindaco avv. Christian Giordano:

“Le fiamme hanno avvicinato anche alcune abitazioni.

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri ha evitato il peggio.

Presente sul posto anche una squadra di volontari della Protezione Civile di Vietri di Potenza.

Grazie a tutti coloro i quali sono intervenuti.

La situazione al momento è sotto controllo e si sta completando l’attività di bonifica”.

Ecco le foto di quanto accaduto.