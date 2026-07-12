Potenza: la suggestiva cornice di piazza Matteotti ospita questa sera il concerto sinfonico Buon compleanno Ninì – da Astor a Ennio. I dettagli

A 102 anni esatti dalla nascita di Francesco Ranaldi (1924-1988), figura poliedrica di artista e archeologo che ha segnato profondamente la cultura lucana, la città di Potenza si prepara a celebrare il suo illustre concittadino con un appuntamento di eccezionale rilievo artistico.

Domenica 12 luglio 2026, alle ore 20:30, la suggestiva cornice di piazza Matteotti ospiterà il concerto sinfonico Buon compleanno Ninì – da Astor a Ennio.

L’evento si inserisce nel ricco programma di iniziative culturali previste per il 2026 per rendere omaggio a Francesco Ranaldi, nell’ambito dell’anno di celebrazioni voluto dall’Amministrazione comunale di Potenza.

Ha dichiarato l’assessore alla Cultura Roberto Falotico:

“Celebrare Francesco Ranaldi significa rendere omaggio a una delle menti più illuminate della nostra terra.

Con questo concerto, vogliamo riconsegnare alla memoria collettiva della città il valore di un uomo che ha saputo fondere rigore scientifico e creatività artistica.

La musica di Piazzolla e Morricone sarà il ponte ideale per rileggere l’eredità di un grande potentino, capace di guardare oltre i confini del proprio tempo”.

Protagonisti della serata saranno:

Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata, diretta dal Maestro Valentino Favoino

Salvatore Cella (fisarmonica e bandoneon)

Dino Rigillo (chitarra)

Il programma musicale è stato voluto come un omaggio al gusto estetico e alla sensibilità culturale di Francesco Ranaldi, uomo che ha saputo coniugare con rara sapienza la ricerca archeologica e la passione per le arti visive.

La partecipazione è gratuita fino a esaurimento dei posti a sedere.