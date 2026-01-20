Meteo, attenzione: su Potenza pioggia, vento e forse qualche fiocco di neve! Le previsioni

Su Potenza l’ingresso di aria più umida sarà responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno, con piogge in intensificazione serale.
Possibile forse qualche fiocco di neve.
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, oggi 20 Gennaio, avremo nubi in progressivo aumento con deboli nevicate dal pomeriggio.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 4°C, la minima di 1°C.
Domani Mercoledì 21 Gennaio avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in trasformazione in pioggia al pomeriggio. Asciutto in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 4°C, la minima di 1°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di oggi e domani.