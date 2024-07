Meteo Potenza: che tempo nel fine settimana? Ecco le previsioni aggiornate

Il graduale rinforzo dell’anticiclone sul Mediterraneo determinerà una lunga fase di tempo stabile e ampiamente soleggiato.

Caldo intenso con temperature massime fino a 37-41°C in pianura, mentre valori più bassi sono previsti sulle coste.

Quindi che tempo ci attende su Potenza nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 13 Luglio, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 34°C, la minima di 22°C.

Domenica 14 Luglio avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 35°C, la minima di 22°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.