Meteo: su Potenza ancora caldo ma senza particolari eccessi. Ecco le previsioni aggiornate

La settimana si apre con la progressiva espansione di un campo anticiclonico sul Mediterraneo centrale, foriero di condizioni meteorologiche stabili ed in prevalenza soleggiate su Puglia, Molise e Basilicata, che si protrarranno quantomeno fino al 21-22 Settembre; dopodiché i modelli numerici mostrano una tendenza volta ad un possibile cambio di scenario, ancora da verificare e confermare nei prossimi giorni.
Nel frattempo le temperature risulteranno di poco al di sopra delle medie climatiche tipiche del periodo, quindi caldo ma senza particolari eccessi.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Giovedì 18 settembre avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 23°C, la minima di 11°C.
Invece, Venerdì 19 Settembre avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 27°C, la minima di 12°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.