Potenza, Smart Paper: Oggi a Roma il tavolo sul caso. Le ultime notizie

Si svolgerà oggi alle ore 11,30 a Roma nella sede di Unidustria il Tavolo Tecnico nazionale Smart Paper con la partecipazione dei sindacati, di Enel Smart Paper e ATI (Accenture, Datacontact).

Ne dà comunicazione l’Assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo riferendo di averne avuto notizia da Accenture.

Afferma l’assessore:

“E’ la riprova dell’impegno costante che dura da settimane, perchè c’è chi lavora per trovare le soluzioni alle problematiche del cambio di appalto e chi, invece, fa chiacchiere e polemiche.

Siamo certi che i sindacati troveranno conferme sui risultati dell’incontro del 10 ultimo in Regione, secondo la strategia condivisa con noi, basata prioritariamente su tutela degli attuali livelli occupazionali e mantenimento dello stesso salario.

Entrambe le condizioni hanno trovato accoglimento da Accenture e comunque spetta al sindacato e non alla politica entrare nel merito della contrattazione e delle relazioni industriali.

Dalle conclusioni del Tavolo nazionale valuteremo e concorderemo le eventuali azioni da intraprendere”.