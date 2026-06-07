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Meteo: su Potenza con l’anticiclone temperature vicino ai 30°. Ecco le previsioni

7 Giugno 2026

Fine settimana che si preannuncia nuovamente stabile e ampiamente soleggiato su tutto il Sud-Est, con la rimonta di un campo di alta pressione.

Temperature che resteranno su valori abbastanza gradevoli, con punte massime sui 28/30 gradi.

Ma che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 8 Giugno, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 27°C, la minima di 17°C.

Martedì 9 Giugno avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 27°C, la minima di 17°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.