Meteo: su Potenza tornano le nuvole. Ecco le ultime previsioni

L’alta pressione cede rapidamente favorendo la formazione della nuvolosità.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, lunedì 3 Novembre avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 10°C.
Invece, martedì 4 Novembre avremo giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 5°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.