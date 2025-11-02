A Potenza la cerimonia di commemorazione dei Caduti di tutte le guerre: i dettagli

Nella mattinata odierna, alle ore 10:45, presso il Sacrario Militare del Cimitero Monumentale di Potenza ha avuto luogo, come ogni anno, la cerimonia di commemorazione dei Caduti di tutte le guerre.

La solenne ricorrenza si è svolta alla presenza delle locali Autorità civili e militari che, unitamente ad una nutrita rappresentanza delle varie Associazioni Combattentistiche e d’Arma, sono intervenute per la cerimonia.

Per l’occasione è stata celebrata una Santa Messa in suffragio presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Davide Carbonaro, Vescovo dell’Arcidiocesi di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo, e concelebrata dal Cappellano Militare Don Giovanni Caggianese, sacerdote collaboratore per l’assistenza spirituale al personale del Comando Legione Carabinieri “Basilicata”.

La celebrazione dei Santi Misteri con gli onori militari resi da un picchetto armato interforze a chi si è immolato per la Patria e il bene comune è culminata con il momento, particolarmente evocativo e sentito, della deposizione di una corona di alloro ad imperituro ricordo dell’intramontabile coraggio e nobiltà d’animo di quegli Eroi.