Muro Lucano: una strada ed una piazza di importanza storica torneranno a risplendere! I dettagli

“Il nostro comune ha ottenuto un finanziamento PNRR pari a € 1 milione per il rifacimento di Corso Guglielmo Marconi e Piazza Umberto I che si vanno ad aggiungere ai € 180.000,00 ottenuti nel 2022 per la loro progettazione, attualmente in corso d’opera”.

Lo annuncia il Sindaco di Muro Lucano, Giovanni Setaro, che aggiunge:

“Un finanziamento rilevante per una strada ed una piazza di importanza storica che in passato erano animate da molteplici attività e servizi situati lungo il percorso.

Con la giusta attenzione, Corso Guglielmo Marconi e Piazza Umberto I potranno tornare a risplendere, riappropriandosi del loro valore, grazie anche all’azione messa in campo con la realizzazione di una ‘Trattoria Tipica Locale’, sempre fondi PNRR, dove nei prossimi mesi partiranno i lavori.

Un progetto che vuole essere da stimolo in un luogo ricco di locali commerciali.

Uno degli obiettivi futuri sarà quello di realizzare un parcheggio sulla parallela di Santa Maria del Carmine e abbattere, in parte, uno dei problemi che affliggono la nostra cittadina”.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)