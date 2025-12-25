“Natale di rinascita di pace tra i popoli”: ecco il messaggio dei vescovi ai lucani

Natale di rinascita nella fede e di pace tra i popoli.

Questo il cuore dei messaggi che i vescovi dei capoluoghi lucani hanno rivolto ai fedeli durante le celebrazioni della notte di Natale.

Come riporta rainews “a Potenza, monsignor Davide Carbonaro, arcivescovo metropolita e presidente della Conferenza episcopale della Basilicata, ha celebrato la messa nella cattedrale di San Gerardo.

Nell’omelia ha citato il profeta Isaia: ‘Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce’.

E ha aggiunto: ‘Non siamo chiamati a brancolare nel buio.

È la luce del Signore che entra, la sua voce che ci dice: io ci sono, io sono per te’.

Tradizionale messa di mezzanotte anche a Matera, dove nella cattedrale di Maria Santissima della Bruna ha officiato monsignor Benoni Ambarus.

‘Senza la luce di Dio siamo nelle tenebre’ ha affermato, ringraziando gli operatori della carità incontrati nelle ultime settimane nei nuclei di accoglienza.

Le celebrazioni sono state anche un monito per i fedeli, chiamati a riflettere sul senso profondo della festa.

Parole di umanità, fratellanza e pace ribadite nella fede”.