Potenza: i Vigili del Fuoco soccorrono Babbo Natale davanti agli occhi meravigliati dei piccoli pazienti dell’ospedale. Ecco le foto

In occasione della festività del Santo Natale, si è svolta la consueta ed apprezzata iniziativa di solidarietà che il personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Potenza svolge, d’intesa con il personale Sanitario dell’Ospedale San Carlo di Potenza, a favore dei bambini ospiti del reparto di Pediatria.

In particolare, i Vigili del fuoco nell’ambito dell’attività esercitativa, hanno “prestato soccorso” a Babbo Natale che è stato tratto in salvo grazie all’autoscala, per poi essere portato sul terrazzo del reparto; i piccoli degenti dietro le finestre delle proprie camere hanno assistito alle operazioni di recupero e poi hanno ricevuto i doni che Babbo Natale aveva per loro.

L’appuntamento che oramai si svolge da diversi anni, è un piccolo gesto per portare un sorriso ai piccoli degenti costretti a trascorrere le feste lontane da casa.

Ecco le foto dell’iniziativa.