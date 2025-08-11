Nel Potentino interventi di viabilità su queste strade: i dettagli

“La sicurezza della viabilità che collega Picerno ai centri limitrofi e al capoluogo di regione rappresenta una priorità strategica per la nostra Amministrazione”.

Così dichiara il vicesindaco del Comune di Picerno, Giovanni Russo che aggiunge:

“Pur non potendo destinare risorse comunali a interventi su infrastrutture di competenza provinciale, non possiamo e non vogliamo restare inerti di fronte a esigenze di evidente utilità sociale.

Il Comune di Picerno è e resterà attento ai bisogni dei cittadini, sostenendo tutti gli attori istituzionali perché le nostre strade vengano messe in sicurezza a tutela di chi le percorre ogni giorno per lavoro, studio o altre necessità.

Per questo, già dal mese di maggio e prima della presentazione del Piano da oltre 74 milioni di euro della Provincia, abbiamo avviato interlocuzioni con i responsabili del Dipartimento Infrastrutture della Regione Basilicata, al fine di sostenere e sollecitare ogni iniziativa utile a garantire la stabilità e la percorribilità delle strade che ricadono nell’ambito comunale di Picerno.

La collaborazione istituzionale, se perseguita con impegno e visione, porta risultati concreti, come dimostra il finanziamento ottenuto.

Infatti, nell’ambito del Piano straordinario pluriennale per la messa in sicurezza della viabilità provinciale, sono stati stanziati € 1.574.530,00 per interventi sulla SP ex SS94 e € 100.000,00 per interventi sulla SP61.

Ad oggi, siamo ancora in attesa della sottoscrizione dell’accordo e della pubblicazione ufficiale delle schede di intervento.

Una volta conclusi tutti i passaggi formali, sarà per noi un grande piacere dare la più ampia diffusione al Piano, illustrandone nel dettaglio le azioni previste.

Desideriamo, come Amministrazione, ringraziare la Provincia per l’attenzione dimostrata anche verso queste arterie e l’assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, per la disponibilità e l’importante lavoro che, insieme al suo dipartimento, sta svolgendo a beneficio dell’intera Basilicata.

Investire sulla viabilità significa investire sul futuro di Picerno.

Continueremo a sostenere ogni azione che renda il nostro territorio più sicuro, accessibile e connesso”.