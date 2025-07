Per l’Associazione Insieme Ets di Potenza un riconoscimento nell’ambito di questo Premio nazionale. Complimenti!

La giuria del Premio MED intitolato a Cesare Scurati, già professore di Pedagogia generale e sociale della facoltà di Psicologia dell’Univeristà Cattolica di Milano e presidente della Società Italiana di Pedagogia, per l’edizione 2025 ha premiato alcune buone pratiche di media education in ambito scolastico e educativo in tutta Italia.

Al secondo posto della classifica nazionale è stata premiata l’Associazione “Insieme” ETS di Potenza grazie al progetto “Gioven-Tune”, il percorso di comunicazione per radio e podcast tenuto da ottobre 2024 a maggio 2025 nella comunità di recupero gestita dall’Associazione, nell’ambito di azioni volte a prevenire disagio e marginalità dei giovani.

Il percorso, sostenuto dal Fondo di beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale istituito dalla Banca Intesa Sanpaolo e valido come attività di prevenzione al disagio, ha coinvolto quindici under 35 – alcuni dei quali utenti della comunità e ragazzi in Messa alla Prova – che hanno sviluppato competenze trasversali e tecniche legate al mondo della comunicazione e della media education, coordinati dal giornalista Vito Verrastro.

Gioven-Tune si configura come prosecuzione e ampliamento del precedente progetto “D.P.G.M. – Da Che punto Guardi il Mondo”, focalizzandosi sulla creazione di un laboratorio di comunicazione per radio e podcast per giovani a rischio di marginalità sociale, promuovendo lo sviluppo di competenze trasversali (“life skills”) e tecniche attraverso la pratica del podcasting e della creazione di contenuti radiofonici intesi come strumenti di crescita personale, interpersonale e di protezione dal disagio evolutivo.

L’iniziativa fruisce quindi di un percorso pregresso che ha posto le basi per la nascita di un canale di comunicazione, Rec Play Insieme, che intende essere la base su cui costruire una web radio di comunità.