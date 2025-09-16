Pignola attiva il Servizio gratuito di Pronto Intervento Sociale. Ecco giorni e orari in cui sarà operativo

Pignola attiva il Servizio di Pronto Intervento Sociale.

Il Comune di Pignola, in collaborazione con la cooperativa sociale Nasce un Sorriso, ha attivato un servizio gratuito di pronto intervento sociale, destinato a garantire una risposta tempestiva e qualificata alle situazioni di grave emergenza che possono colpire persone e famiglie in difficoltà.

Il servizio sarà operativo nei giorni Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30.

È attivo un numero dedicato (0971.620209) contattabile dalle ore 09.30 alle ore 12.30.

La responsabilità del servizio è affidata alla Dott.ssa Teresita Trivigno.

Dichiara il Sindaco di Pignola, Antonio De Luca:

“Con questa attivazione si rafforza il sistema locale delle politiche sociali e si testimonia l’impegno concreto dell’amministrazione comunale nel sostenere chi vive momenti di particolare difficoltà.

È un’iniziativa che nasce dall’ascolto dei bisogni della comunità e che si propone di dare risposte immediate ed efficaci nei casi di emergenza.”

Il Sindaco ha inoltre ricordato che questo nuovo servizio si inserisce in un percorso già avviato con l’attivazione, lo scorso anno, del servizio di segretariato sociale, sportello di ascolto e orientamento per i cittadini.

Afferma De Luca:

“Dopo l’esperienza positiva del segretariato sociale oggi rafforziamo ulteriormente la rete di supporto ai cittadini, offrendo anche un pronto intervento capace di affrontare le emergenze in modo tempestivo.

È la dimostrazione di un’attenzione costante e di una programmazione che mette al centro la persona”.

Il Servizio di Pronto Intervento Sociale è rivolto a tutti i cittadini ed è pensato per essere un punto di riferimento sicuro e facilmente accessibile.