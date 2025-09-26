Piscina olimpionica a Potenza: “sei mesi dopo il Consiglio comunale ancora incertezze”. Le parole dell’opposizione

Riceviamo e pubblichiamo una nota dei Consiglieri Comunali di Opposizione – Comune di Potenza:

“Il 2 aprile 2025 il Consiglio Comunale di Potenza si era riunito in seduta straordinaria per discutere della piscina olimpionica, un’opera finanziata con 10,6 milioni di euro dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2021–2027 e considerata strategica per la città.

Il 16 settembre 2025, con la Determinazione Dirigenziale n. 2225/2025, la Regione Basilicata ha approvato l’Atto di Regolamentazione che ha definito tempi, impegni e obiettivi per la realizzazione dell’intervento.

Un passaggio atteso che sembrava avviare finalmente la fase operativa. A distanza di sei mesi dal Consiglio e a pochi giorni dall’atto regionale, però, il Comune ha scelto un’altra strada.

Con la Determinazione RCG n. 2336 del 24 settembre 2025, è stato affidato a una società esterna l’incarico di svolgere un’analisi di fattibilità della localizzazione in via Appia – già individuata nel PFTE approvato nel 2022 – e di curare l’aggiornamento del progetto.

La determina prevede inoltre che, qualora l’area non risultasse idonea, si possa procedere alla ricerca di una nuova localizzazione.

L’incarico, dal valore di oltre 171 mila euro, rappresenta un passaggio che inevitabilmente apre nuovi interrogativi.

Dopo mesi di attesa, infatti, la città si ritrova ancora senza certezze sulla collocazione dell’impianto.

Va ricordato che, rispondendo ad una nostra interrogazione del 30 luglio, l’amministrazione aveva assicurato che i tecnici incaricati avrebbero consegnato la relazione già nella prima settimana di settembre.

Invece, apprendiamo che la determina per affidare l’incarico è stata adottata soltanto il 24 settembre, con altri due mesi persi inutilmente.

Non possiamo, inoltre, evitare di ricordare che il finanziamento era già pronto da luglio 2024 e che sono passati più di 14 mesi dall’inizio dell’amministrazione Telesca, senza che sia stata presa una decisione chiara e definitiva.

Come consiglieri comunali di opposizione riteniamo che sia necessario fare chiarezza.

È fondamentale comprendere cosa sia stato fatto in questi mesi e quali siano le prospettive reali per rispettare il cronoprogramma fissato dalla Regione.

La piscina olimpionica è un’opera attesa da tempo e Potenza non può permettersi di perdere un finanziamento così importante”.