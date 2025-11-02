Potenza, Acquedotto Lucano: convocata l’Assemblea dei soci

L’amministratore unico Alfonso Andretta, ha convocato l’Assemblea ordinaria e straordinaria di Acquedotto Lucano, fissata in prima convocazione per le ore 8:00 del 18 novembre e in seconda per le ore 10:00 del 19 novembre, presso il Park Hotel di Potenza.

All’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria figurano:

le comunicazioni dell’amministratore unico

l’approvazione del Bilancio di esercizio 2024, l’aggiornamento del Piano industriale 2025-2027

la verifica del raggiungimento degli obiettivi dell’amministratore unico per il 2024

la nomina della società di revisione con il conferimento dell’incarico per la revisione contabile dei bilanci 2025-2027 e dei conti annuali separati del triennio.

Nell’Assemblea straordinaria saranno discusse la proposta di aumento del capitale sociale fino a 20 milioni di euro e la modifica dell’articolo 7 dello Statuto, su richiesta della Regione Basilicata – socio principale – per innalzare il limite dell’esercizio del diritto di voto per i soci con partecipazioni superiori al 24%, portandolo dal 24% al 39%.