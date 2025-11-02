Bellissima vittoria per il nostro Potenza Calcio! Leoni avanti così

Si è chiusa poco fa la partita tra Potenza Calcio e Foggia
Il risultato finale infatti premia la nostra squadra con una vittoria di 3 a 0.
Forza Potenza!
L’amministratore unico Alfonso Andretta, ha convocato l’Assemblea ordinaria e straordinaria di Acquedotto Lucano, fissata in prima convocazione per le ore 8:00 del 18 novembre e…
Nella mattinata odierna, alle ore 10:45, presso il Sacrario Militare del Cimitero Monumentale di Potenza ha avuto luogo, come ogni anno, la cerimonia di commemorazione…
L’alta pressione cede rapidamente favorendo la formazione della nuvolosità. Ma che tempo ci attende su Potenza? Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, lunedì 3 Novembre avremo nubi…
Luigi Cerciello Renna è il direttore generale di Acquedotto Lucano. A conferirgli l’incarico è stato Alfonso Andretta, amministratore unico della società che gestisce il servizio…
Buste paga più pesanti grazie a tasse ridotte su aumenti di stipendio e sui premi produttività nonché un’aliquota forfettaria per chi lavora di notte, nelle…
Grande affluenza nei cimiteri di Potenza e provincia: in tanti hanno ricordato i defunti. Navette gratuite anche oggi per raggiungere il cimitero. Spiega holyart che…
Pari pirotecnico per 3-3 nel derby lucano di Serie B di calcio a 5 tra Potenza e Bernalda. Sabato pomeriggio le due squadre, davanti ad…
La Pm Gruppo Macchia Potenza si prepara per il primo match interno della nuova stagione di Serie C. Domenica alle 18:00 la truppa di coach…
Nel pomeriggio del 1° novembre, intorno alle 15.30, il Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata è stato allertato dalla C.O. del 118 per prestare aiuto…
Don Ugo Calabrese è tornato alla Casa del Padre. Le esequie saranno celebrate Lunedì 3 novembre alle ore 11.00 in Cattedrale. Ne dà notizia l’Arcidiocesi…
Gravissimo incidente sulla Strada Statale 93 nel pomeriggio di oggi. L’impatto tra una moto e un’auto è avvenuto nel tratto che collega Lavello a Canosa. …
Dal 5 Novembre incontri informativi per scoprire come funziona il nuovo servizio di raccolta differenziata. Come fa sapere il sindaco Telesca le contrade coinvolte saranno:…