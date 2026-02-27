Potenza, addio alla Carta d’Identità cartacea: ecco come rinnovare e attenzione alla scadenza

Addio alla Carta d’Identità cartacea.
Ecco quanto fa sapere il Comune di Potenza:
“Cittadini di Potenza, attenzione alla scadenza.
Dal 3 agosto 2026, le vecchie carte d’identità cartacee non saranno più valide.
Per evitare corse dell’ultimo minuto, il Comune ha attivato uno sportello speciale dedicato esclusivamente alla sostituzione del documento.
Dove: Sede Comunale di Via Nazario Sauro.
Quando: da lunedì 2 marzo 2026, * Dal lunedì al venerdì: 8:30 – 12:30 e 15 – 18, * Sabato mattina: 8:30 – 12:30
Quanto costa? Il contributo è di 23 euro.
Come pagare? Niente file in posta! Presso lo sportello è disponibile il POS per pagare comodamente con carta o bancomat.
Non aspettare la scadenza naturale del tuo documento!
Passa alla CIE (Carta d’Identità Elettronica) per viaggiare in sicurezza e accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione”.