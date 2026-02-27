ULTIME NEWS

Potenza, addio alla Carta d’Identità cartacea: ecco come rinnovare e attenzione alla scadenza

27 Febbraio 2026

Addio alla Carta d’Identità cartacea.

Ecco quanto fa sapere il Comune di Potenza:

“Cittadini di Potenza, attenzione alla scadenza.

Dal 3 agosto 2026, le vecchie carte d’identità cartacee non saranno più valide.

Per evitare corse dell’ultimo minuto, il Comune ha attivato uno sportello speciale dedicato esclusivamente alla sostituzione del documento.

Dove: Sede Comunale di Via Nazario Sauro.

Quando: da lunedì 2 marzo 2026, * Dal lunedì al venerdì: 8:30 – 12:30 e 15 – 18, * Sabato mattina: 8:30 – 12:30

Quanto costa? Il contributo è di 23 euro.

Come pagare? Niente file in posta! Presso lo sportello è disponibile il POS per pagare comodamente con carta o bancomat.

Non aspettare la scadenza naturale del tuo documento!

Passa alla CIE (Carta d’Identità Elettronica) per viaggiare in sicurezza e accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione”.