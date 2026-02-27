Scuole di Potenza unite contro l’illegalità: il piano del Prefetto

Si terrà nella Sala Consiliare della Provincia di Potenza, alle ore 10.00 di lunedì 2 marzo prossimo, la riunione di coordinamento con i dirigenti scolastici delle Scuole secondarie superiori del territorio provinciale, convocata dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro, d’intesa con il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Anna dell’Aquila, per procedere ad una analisi dei fenomeni di illegalità e delle situazioni di disagio in ambito scolastico.

L’iniziativa di lunedì si inserisce nell’ambito delle misure di rafforzamento previste dalla recente Direttiva interministeriale emanata congiuntamente dai Ministri dell’Interno e dell’Istruzione e del Merito, già oggetto di un primo approfondimento nelle scorse settimane in seno ad una riunione dedicata di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Oltre ai dirigenti scolastici, parteciperanno all’incontro di lunedì prossimo i vertici territoriali delle Forze di Polizia, il Sindaco del Capoluogo, il Presidente della Provincia, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Potenza, il Direttore Generale dell’ASP, accompagnato dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Servizio Dipendenze ASP e dal Direttore del Servizio Dipendenze Patologiche di Potenza, il Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Basilicata ed il Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Potenza con una delegazione studentesca.