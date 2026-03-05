Potenza, aggredito da un toro: uomo purtroppo perde la vita in provincia

Un dramma ha spezzato la vita di un 57enne del potentino, vittima di un tragico incidente nella sua azienda agricola a Filiano.
Dalle prime notizie pare che, mentre stava riportando il toro nella stalla, l’animale lo abbia aggredito con violenza.
Il personale del 118 è intervenuto tempestivamente, ma purtroppo non c’era più nulla da fare: i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso sul posto.
I Carabinieri stanno indagando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, in un episodio che ha scosso l’intera comunità locale.
Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa tragica perdita.