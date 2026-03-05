Dalle Dolomiti Lucane un inno materno: Cirillo presenta ‘La Voce della Montagna’

A Castelmezzano, in collaborazione con il Comune e l’Amministrazione, nasce un nuovo brano e il nuovo video, intitolato: “La Voce della Montagna”, realizzato da PIETRO CIRILLO insieme alle Officine Popolari Lucane & i Tamburi di Tricarico, in uscita su tutte le piattaforme digitali per fine Marzo 2026.

“La Voce della Montagna” musicato con Gianluca Sanza, direttore artistico delle Officine Popolari Lucane e musicista poliedrico e innovativo, ha anche curato e arricchito il brano merito delle sue ricerche approfondite in ambito delle sonorità etniche nuovi arrangiamenti e suoni portandoci con il suono dei tamburi nelle viscere della montagna.

La canzone è una voce materna: nel brano confidiamo speranze e sogni, ci raccogliamo guardandola e le parliamo come a una madre che ci protegge, nella nostra terra forte e resiliente.

Il brano integra anche la voce storica di Paolina Luisi, recuperata dalle registrazioni del 1952 della spedizione di Ernesto De Martino e Diego Carpitella. Il suono dei Tamburi di Tricarico, custodi di un ritmo prezioso e colonna portante di questo “grido della montagna” che è un battito che unisce storia, tradizione e identità legata al territorio.

Hanno partecipato al lavoro discografico le Officine Popolari Lucane: Domenico Tedesco, Pancrazio Cataldo, Guido Gioioso e Pasquale Montesano, Salvatore Pace all’organetto diatonico e Victoria Sannicandro al violino, che hanno impreziosito con il loro talento il brano. La gestione organizzativa è affidata al nostro General Manager, Antonio Maietta.

Fa sapere una nota:

“Sabato 7 marzo gireremo il video tra le vette delle Dolomiti Lucane, con la regia di Rocco Figliuolo, che saprà raccontare la musica entrando nell’anima della terra.

Questo non è solo un brano, è un rito: con la voce di Paolina Luisi e il battito dei tamburi, Castelmezzano parla di chi siamo e della forza delle nostre radici”.